Sobem para seis os casos de covid-19 no Real Madrid

Os jogadores Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo, Andriy Lunin e um treinador adjunto testaram positivo à covid-19 e aumentam o número de infetados no Real Madrid.

Bale, Asensio, Rodrygo e Lunin juntam-se, um dia depois, a Luka Modric e Marcelo no lote dos jogadores do Real Madrid que testaram positivo ao coronavírus. O adjunto infetado é Davide Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti.

Os seis jogadores vão falhar a receção de domingo ao Cádiz, em jogo da 18.ª jornada da Liga espanhola, que o Real Madrid lidera, com oito pontos de vantagem sobre o Sevilha, que tem menos um jogo disputado.

Estes casos no plantel de futebol seguem-se a testes positivos também na equipa de basquetebol dos merengues, depois de o clube ter anunciado na terça-feira a infeção do treinador Pablo Lasso e do basquetebolista francês Thomas Heuertel.