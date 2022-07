Mercado distrital: Sobrado reforça a equipa e muito mais

O Sobrado, da Divisão de Elite, anunciou vários reforços para a temporada 2022/23. Clubes da A. F. Porto começam a desvendar quais serão os treinadores escolhidos para a próxima temporada

Sobrado: A equipa de Valongo anunciou a contratação de Rui Cunha para o cargo de treinador. O técnico chega do Alfenense, equipa que foi despromovida para a Divisão de Honra. Com o novo treinador chegam Estevinho, Luís Miguel e Vitinha, todos do clube de Alfena. Além destas contratações, o Sobrado garantiu ainda João Costa (ex-Pedrouços), Dani (ex-S. Pedro da Cova) e, do Maia Lidador, chegam Tomás Monteiro e Rui Silva.

Freamunde: Tonanha é o novo treinador do Freamunde, equipa da Divisão de Elite, deixando assim o Barrosas ao fim de duas temporadas. O técnico tem vasta experiência no futebol distrital, depois de ter representado Vilarinho e Rebordosa, em nove temporadas na A. F. Porto. O novo treinador sucede a Pedro Machado, que conseguiu levar o Freamunde ao apuramento de campeão, apesar de não ter conquistado a subida de divisão.

Oliveira do Douro: Ainda na Divisão de Elite, os gaienses garantiram a contratação de Tito ao Perosinho, que na temporada passada foi titularíssimo, tendo feito 30 jogos. O defesa é formado no Boavista, com uma passagem pelo Freamunde, em juniores. Do Avintes chega também o guarda-redes Miguel Paiva para o ataque à próxima época.

Divisão de Honra: No segundo patamar da A. F. Porto o Rio de Moinhos anunciou Tiago Moreira, que já treinou o Valonguense, como novo técnico e o Águias de Eiriz, recém-despromovido, contratou Orlando Teixeira, que na temporada passada treinou o Sobrado. Também o Valonguense, que no ano passado ficou no terceiro lugar da Honra, a uma posição de garantir o play-off de subida, vai ser treinado por Jorge Rebelo.