Sócio que sofreu enfarte no estádio teve surpresa em casa

João Ribeiro recebeu a visita do lateral Miguel Maga e recebeu uma camisola autografada por todos os jogadores.

João Ribeiro, sócio 301 do Vitória de Guimarães, que no decorrer do dérbi minhoto de sábado passado com o Sp. Braga sofreu um enfarte, necessitando de assistência médica no estádio e, posteriormente no hospital, foi presenteado com uma camisola oficial do clube vitoriano e assinada por todos os jogadores.

O associado teve alta hospitalar esta sexta-feira e foi surpreendido, em casa, pela presença do jovem Miguel Maga, que se estreou a titular no dérbi, com a oferta da camisola em representação de todo o grupo de trabalho.

"Miguel Maga partilhou uma mensagem de força e de rápida recuperação a João Ribeiro, presença habitual no estádio, e que todos desejam que possa regressar às bancadas o mais brevemente possível", pode ler-se, na nota oficial partilhada pelos minhotos.