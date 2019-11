Sócios aprovaram por maioria as contas do F. C. Porto

Hoje às 00:03 Facebook

Na noite desta segunda-feira, no auditório do Estádio do Dragão, os associados do F. C. Porto aprovaram por maioria os Relatório e Contas Individuais e Relatório e Contas Consolidadas do clube.

Os resultados líquidos foram de 8,507 milhões de euros positivos, número que inclui todas as sociedades do grupo F. C. Porto. Na hora de os associados se pronunciarem, registou-se apenas um voto contra e ainda 35 abstenções.

Antes do fim da reunião, na qual foi igualmente aprovado um voto de louvor a Paulo Nunes de Almeida e Armando Magalhães, falecidos recentemente e que desempenharam, respetivamente, os cargos de presidente e vogal do Conselho Fiscal e Disciplinar, os sócios presentes ainda puderam intervir para falar de alguns temas relacionados com a atualidade do clube.