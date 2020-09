JN Hoje às 22:45 Facebook

O orçamento do clube teve 69,19% de votos contra e 30,81% de votos a favor. Está instalada a polémica em Alvalade.

Os sócios do Sporting mostraram o desagrado em relação à liderança do presidente Frederico Varandas, ao chumbarem o orçamento do clube em assembleia-geral.

O orçamento do clube para 2020/21 teve 69,19% dos votos contra e 30,81% a favor, enquanto o relatório e contas de 2019/20 foi chumbado com 67,22% contra e 32,78% contra.

Numa reunião magna concorrida um sócio foi agredido.