Sócios com quotas em dia têm entrada gratuita no jogo europeu dos pacenses

O Paços de Ferreira informou esta sexta-feira que os sócios com as quotas em dia vão poder assistir gratuitamente ao primeiro jogo da Liga Conferência Europa no estádio Capital do Móvel, na próxima quinta-feira, dia 5 de agosto.

"É hora de agradecer a vossa lealdade", justifica a direção pacense em comunicado.

A oferta de bilhete é limitada "a todos os sócios com as quotas em dia" e acontece na próxima quinta-feira, na receção ao Larne FC, da Irlanda do Norte, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da estreante Liga Conferência Europa.

"Depois de meses do lado de fora, é hora de voltar a ter o vosso apoio nas bancadas. Como forma de agradecimento a todos os que continuaram do nosso lado, a direção do FC Paços de Ferreira decidiu oferecer o bilhete para o nosso primeiro jogo europeu no estádio Capital do Móvel a todos os sócios com as quotas em dia", explica a direção pacense.

Na informação partilhada pelo emblema nortenho nas suas redes sociais, são prometidas "em breve" mais informações sobre o levantamento e condições de acesso às bancadas.

A decisão agora conhecida surge na sequência das novas medidas para a reabertura do país face à pandemia de covid-19, anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da reunião do Conselho de Ministros, na quinta-feira.

"[Vamos] permitir que os eventos desportivos passem a ter público de acordo com a regra especificamente definida pela Direção-Geral de Saúde", afirmou o governante em conferência de imprensa, no final da reunião do Conselho de Ministros que definiu as medidas para a reabertura do país.

Tais medidas, que se inserem na fase 1 do desconfinamento, entram em vigor no domingo, dia 1 de agosto, e preveem que os estádios dos clubes portugueses possam ter 33% da lotação ocupada, desde que os adeptos apresentem certificado digital covid-19, que comprove vacinação completa ou teste negativo, PCR até 72 horas do jogo e antigénio até 48 horas.

Para além disso, a temperatura corporal tem de ser inferior a 38º, é necessário o uso de máscara de proteção e manter o distanciamento social.