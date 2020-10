Sócios do Braga aprovam contas e orçamento por "esmagadora maioria"

JN/Agências Hoje às 16:42 Facebook

Os sócios do Sporting de Braga aprovaram este sábado, em assembleia-geral (AG), por "esmagadora maioria", o relatório e contas de 2019/20 e o orçamento da presente temporada.

O clube apresentou um lucro individual de 495 mil euros, que, por via da incorporação dos resultados da sua participada, Sporting Clube de Braga - Futebol SAD, permitiu atingir um resultado líquido do exercício de 8,6 milhões de euros e um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 9,3 milhões de euros.

Segundo uma nota do clube, os 192 sócios do Sporting de Braga presentes na AG aprovaram por "esmagadora maioria" o resultado histórico, o maior de sempre do clube, assim como o orçamento (não revelado) para a época 2010/21.

O ativo do clube situa-se nos 30,8 ME e o passivo nos 20,1 ME.

Na terça-feira, os acionistas da SAD arsenalista aprovaram por unanimidade o resultado líquido positivo de 22 milhões de euros em 2019/20, também o maior de sempre da sociedade bracarense.