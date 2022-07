Sócios do Sporting aprovam orçamento para 2022/2023 por larga maioria

JN/Agências Hoje às 09:40 Facebook

O Sporting viu aprovado o orçamento e plano de atividades para 2022/2023 com 78,71% de votos favoráveis e 20,28% contra, dos 2565 sócios que marcaram presença na assembleia geral do último domingo, correspondendo a um total 14.417 votos.

Os resultados foram apresentados pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, João Palma, após a derrota do Sporting frente ao Sevilha (6-5, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade, por 1-1), no Troféu 5 Violinos, que serviu de apresentação da equipa principal aos adeptos.

"Estou satisfeito pela forma como decorreram os trabalhos de uma Assembleia Geral que se iniciou às 10 horas e cuja votação esteve aberta até às 18.30 horas. Revela uma grande sensibilidade, quer dos sócios, quer da direção e dos demais órgãos sociais o que só dignifica o Sporting", disse João Palma, sublinhando "a forma empenhada como o Conselho Diretivo respondeu aos pedidos de esclarecimentos".