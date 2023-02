Sócios do V. Guimarães decidem venda da SAD a 3 de março

JN/Agências Hoje às 15:38 Facebook

Fundo de investimento "V Sports", que detém o Aston Villa (Inglaterra) está interessado em adquirir 46% das ações da SAD do clube vitoriano.

Os sócios do Vitória de Guimarães vão votar a venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports numa assembleia geral extraordinária, marcada para 3 de março.

Depois de ter confirmado o princípio de acordo para a venda de 46% do capital por 5,5 milhões de euros ao fundo liderado pelo multimilionário egípcio Nassef Sawiris, detentor do Aston Villa, da Premier League, o clube vimaranense adiantou que a operação estava pendente da "aprovação dos associados em assembleia geral".

Assim, numa nota emitida esta quarta-feira, o V. Guimarães convoca os sócios para "uma assembleia geral extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: apresentação, discussão e votação da transmissão de 46% das ações da Vitoria Sport Clube Futebol SAD ao fundo V Sports".

No comunicado, o clube mostrou-se disponível para realizar "sessões de esclarecimento" acerca de um negócio que, além do "encaixe imediato" de 5,5 milhões de euros, prevê o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a serem aplicados em dois anos, e torna "possível" uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob "condições preferenciais".

Caso o "princípio de acordo" seja ratificado", o clube assegura a propriedade de 50,84% do capital social da SAD, ficando os restantes 3,16% das ações "dispersos por pequenos acionistas"