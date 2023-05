Sócios querem explicações antes da Assembleia-geral

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 21:06 Facebook

Um grupo de 27 associados solicitou, através de um abaixo-assinado, alguns esclarecimentos à direção liderada por António Miguel Cardoso, antes da Assembleia-Geral Extraordinária agendada para sexta-feira (20h15), dia 19 de maio, no pavilhão da Unidade Vimaranense.

"Solicitamos que a Direção revele, antes da próxima assembleia geral do dia 19 de maio, os termos do acordo parassocial que já assinou com a V Sports S.C.S., revelando também as obrigações e contrapartidas estabelecidas naquele ou noutro qualquer contrato celebrado com aquela sociedade, esclarecendo quais são as obrigações assumidas pelo Vitória Sport Clube e esclarecendo também se há ou não contrapartidas assumidas pela V Sports S.C.S. e quais, uma vez que as informações disponíveis e que circulam são de que a V Sports S.C.S. não se comprometeu nessa acordo e em qualquer contrato a investir ou a assegurar quaisquer contrapartidas financeiras para o Vitória S.C. ou para a nossa SAD", pode ler-se.

E prosseguem. "Foi aprovada a venda sem qualquer disponibilização de qualquer documento ou informação sobre a mesma, a não ser a percentagem a vender (46%), o preço ( 5,5 milhões) e a existência de um donativo (2 milhões em 2 anos). Nada mais foi comunicado aos sócios, a não ser a exigência imposta pela V Sports S.C.S.de aprovação da alteração dos estatutos da SAD. Os sócios têm que conhecer qual o acordo parassocial e por que prazo o mesmo foi estabelecido, uma vez que as informações disponíveis esse acordo vigora pelo período de 30 anos", acrescentam, no abaixo-assinado.

Na ordem de trabalhos na Assembleia-Geral Extraordinária desta sexta-feira estará a apresentação, discussão e votação de autorização para a Direção, no âmbito da parceria com a V Sports S.C.S., deliberar sobre uma proposta de alteração do pacto social da Vitoria Sport Clube Futebol, SAD, designadamente, da epígrafe do artigo 1º e da redação dos seus artigos 1º, 3º, 9º e 11º a 27º .