Sócios vitorianos aprovam entrada da V Sports na SAD

No total, 966 associados votaram a favor para a venda de 46% das ações, por 5,5 milhões de euros, ao fundo liderado pelo egípcio Nassef Sawiris.

Os sócios do Vitória aprovaram, por larga maioria, a entrada da V Sports como parceiro minoritário da SAD. Numa Assembleia-Geral Extraordinária, com a presença de 1400 associados, a venda de 46% das ações do clube à V Sports, fundo liderado pelo egípcio Nassef Sawiris, proprietário do Aston Villa, recebeu 966 votos a favor e 136 contra. A V Sports paga 5,5 milhões de euros, mas o Vitória permanece como acionista maioritário.

O futuro parceiro da SAD, cuja entrada entrará em vigor em meados de abril, suportará ainda o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos, tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros para investimentos no futebol, com juro de apenas 5,5%, sem comissionamentos.

A linha de crédito, caso a direção necessite de a utilizar, será discutida e votada primeiramente em assembleia geral, caso a direção necessite de a utilizar.

Numa reunião muito participada, o presidente António Miguel Cardoso garantiu que a decisão de um eventual aumento de capital ou a venda de ações será sempre da massa associativa, e que o Vitória tem direito de preferência se investidor quiser revender ações.