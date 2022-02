Sofia Pinto e Mara Garcia eliminadas na primeira ronda

JN/Agências Hoje às 19:32 Facebook

As tenistas portuguesas ficaram pela primeira ronda do ITF W25, a decorrer entre 7 e 13 de fevereiro, no Complexo Desportivo do Monte Aventino (Porto).

Sofia Pinto foi surpreendida pela eficácia da espanhola Angela Fita Boluda, que ganhou por 6-1 e 6-0, enquanto Mara Garcia tentou o possível contra a austríaca Julia Grabher, primeira cabeça-de-série e 172.ª do mundo, que venceu por 6-1 e 6-2.

Em pares Inês Murta e a búlgara Julia Terziyska sobre as portuguesas Lena Couto e Angelina Voloshchuk, por 6-1 e 6-0.