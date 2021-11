Solidez defensiva sustenta a melhoria dos dragões

Nuno A. Amaral Hoje às 20:39 Facebook

Equipa portista sofreu menos de metade dos golos no primeiro terço do campeonato em relação à temporada passada

O primeiro terço do campeonato chegou ao fim com o F. C. Porto em alta na comparação com igual período da época passada. Disputados 11 jogos, a equipa azul e branca tem mais vitórias (9 contra 8), menos derrotas (0 contra 2), mais pontos (29 contra 25) e os mesmos golos marcados (28), mas o que mais salta à vista é a clara diminuição dos golos sofridos (7 contra 15).

Os problemas defensivos que marcaram grande parte da temporada anterior estão, aparentemente, resolvidos e isso contribui de forma evidente para a atual liderança dos dragões na classificação, em igualdade pontual com o Sporting e com mais um ponto do que o Benfica.