Solidez e classe na base de triunfo com marca de Bruno

Nuno A. Amaral Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Médio do Manchester United marcou os dois golos decisivos rumo ao Catar. Exibição segura da seleção portuguesa, que foi bem superior aos macedónios.

Portugal já tinha sofrido a bom sofrer no resto do apuramento para o Mundial e o jogo com a Macedónia do Norte foi tudo o que Fernando Santos havia pedido. Sem tremeliques, a seleção lusa garantiu a qualificação à custa de uma exibição consistente e provou que continua fiável nos momentos de "mata-mata". Longe de ser brilhante ou avassaladora, a equipa das quinas marcou nas alturas certas, controlou quase por completo o adversário e o selecionador não chegou a passar pelos tais apertos que, segundo o próprio, o coração já não aconselha.