Solskjaer avisa que Ronaldo é para jogar já

O Manchester United vai receber o Newcastle (sábado, às 15 horas), a contar para a quarta jornada da Premier League e embora ainda não haja certezas quanto ao desfecho, uma coisa já se sabe: Ronaldo vai somar os primeiros minutos neste regresso aos "red devils".

Quem o diz é Ole Gunnar Solskjaer, que não revelou se será a titular ou a partir do banco, mas garante que Ronaldo vai voltar a pisar Old Trafford, num jogo oficial. "Todos no clube estão contentes por o ter de volta. Não vemos a hora de começar o jogo. Ronaldo fez uma boa pré-época (na Juventus) e jogou pela Seleção portuguesa. A certa altura vai entrar no jogo, isso é certo", garantiu o técnico norueguês na projeção do encontro.

Ex-companheiro de CR7 no United (de 2003/04 a 2006/07) o treinador não poupou elogios à sua mais recente contratação. "Sabemos tudo o que alcançou na carreira e regressou ao Manchester United para alcançar mais. Viveu sempre com a disciplina de um profissional de topo. Era o primeiro a chegar aos treinos e todos olhávamos para aquele miúdo a trabalhar antes do início do treino. Agora, vai ter esse mesmo efeito nos outros jogadores", afirmou Solskjaer que ainda abordou o "efeito onaldo" nos companheiros.

"A determinação da equipa aumentou. Chega um vencedor como Ronaldo à equipa e ninguém pode esconder-se, dar 95 por cento nos treinos quando tens ao teu lado um campeão como ele, não chega. Exige isso dele mesmo e de todos os outros", afirmou.

Até ao momento o Manchester United segue no terceiro lugar da Premier League, com 7 pontos, depois de vitórias contra o Leeds (5-1) e Wolverhampton (1-0) e um empate com o Sothampton (1-1).