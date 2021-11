Solskjaer deixa o Manchester United. Ronaldo e Bruno Fernandes vão ter novo treinador

JN/Agências Hoje às 10:41 Facebook

Ole Gunnar Solskjaer já não é treinador do Manchester United, anunciou o clube inglês este domingo de manhã.

O antigo companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo e, até agora, treinador no Manchester United, não resistiu a uma série de maus resultados, que culminaram com a derrota frente ao Watford por 4-1.

O United caiu com 'estrondo' no terreno do Watford (16.º) e averbou o quinto desaire nas derradeiras sete rondas, descendo para o sétimo lugar, com 17 pontos, a uns consideráveis 12 de distância do líder Chelsea (29), que ontem abriu a ronda com um triunfo por 3-0 em Leicester.

O guarda-redes espanhol David de Gea ainda 'brilhou' no arranque da partida, ao defender duas grandes penalidades de Ismaila Sarr, a original e a repetição, mas os 'hornets' chegariam ao intervalo em vantagem, com tentos de Joshua King (28 minutos) e do próprio Sarr (44).

Com Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes no 'onze', o United ainda reduziu por Donnie van de Beek, que correspondeu a um passe do avançado luso, só que o Watford tirou partido da expulsão de Harry Maguire, aos 68, e dilatou o marcador em tempo de compensação, por intermédio de João Pedro, aos 90+2, e Emmanuel Dennis, aos 90+6, numa altura em que Diogo Dalot já tinha sido lançado nos visitantes.