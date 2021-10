Solskjaer diz que United "bateu no fundo", Klopp considera resultado "de loucos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:35 Facebook

Após a goleada (0-5) do Liverpool ao Manchester United, em Old Trafford, o treinador da equipa de Cristiano Ronaldo não escondeu a desilusão perante uma derrota tão pesada.

""Batemos no fundo. Não podemos sentirmo-nos pior do que isto. Este é o dia mais negro a comandar estes rapazes. Não fomos suficiente bons individualmente ou como equipa. Não fomos precisos o suficiente a sair para o ataque e quando se dá muito espaço a bons jogadores... Eles marcam. Perdemos aqui 1-6 com o Tottenham na temporada passada, mas isto foi muito pior. Temos de ultrapassar isto o mais depressa possível. Conquistámos muito e estamos demasiado perto do sucesso para desistir agora", afirmou Solskjaer.

Já Klopp, treinador do Liverpool, admitiu que não esperava um triunfo tão "dilatado" e deixou elogios ao que a equipa conseguiu fazer, principalmente no último terço do terreno.

"O que posso dizer? Não esperava isto. O que fizemos no último terço do terreno foi de loucos. Pressionámos alto, recuperámos várias bolas e marcámos grandes golos. Depois do quinto golo, pedi aos jogadores para gerirem a partida e o esforço. Até para não sofrermos mais lesões. O resultado é de loucos. Perguntei se já tínhamos conseguido algo semelhante, disseram-me que não. Por isso, vai ser complicado para o United digerir. Os jogadores fizeram algo de extraordinário. Mas não celebrámos feitos loucos, porque respeitámos o adversário", concluiu.

