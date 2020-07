Solskjaer ligou a Ronaldo para pedir informações sobre Bruno Fernandes

JN Hoje às 18:50 Facebook

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, falou, esta segunda-feira, sobre os procedimentos para contratar Bruno Fernandes ao Sporting, no mercado de transferências de inverno, num negócio que ainda poderá ascender aos 80 milhões de euros.

Com uma ligação forte ao Manchester United, clube que representou de 2003 a 2009, Cristiano Ronaldo foi uma peça chave na transferência do companheiro de seleção Bruno Fernandes, para os "red devils".

"Chegar ao Cristiano Ronaldo foi fácil para mim, pedi o número dele ao Evra. As recomendações que ouvi de Ronaldo deixaram o Bruno numa boa posição", disse Solskjaer no podcast The High Performance.

"Temos os responsáveis de prospeção, que tratam de toda a prospeção, e temos os analistas, que analisam e investigam tudo ao mais ínfimo detalhe. Mas o talento e a qualidade que ele tem podemos ver com os nossos próprios olhos", afirmou.

Agora, que tem interagido de perto com Bruno Fernandes, o treinador dos "red devils" desdobrou-se em vários elogios ao médio português. p>

"É muito exigente, comigo e com os colegas de equipa. No primeiro dia no clube cumprimentou toda a gente. Não chegou aqui a pensar "eu sou o maior". Nada disso, cumprimentou individualmente todos os funcionários", concluiu.