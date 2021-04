"Somos os únicos que não pertencem ao Big 5 e isso sente-se. Há penálti sobre o Marega"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:20 Facebook

O treinador do F. C. Porto considerou, esta quarta-feira, que o resultado diante do Chelsea foi " extremamente injusto" e deixou críticas à arbitragem.

"O resultado é extremamente injusto, mas o que conta são os golos que o Chelsea marcou e nós não. A equipa fez um jogo muito bom, sempre consistente em termos defensivos, a atacar sempre com perigo, a baixar quando tinha de baixar. Dentro do que foi planeado, os jogadores foram fantásticos. O primeiro remate do Chelsea é golo... Não abanámos com esse golo. A segunda parte foi praticamente a mesma coisa, pouco Chelsea a chegar ao último terço, nós a conseguir algumas situações, mas sem conseguir marcar", começou por dizer Sérgio Conceição, salientando que, apesar da desvantagem, nada está perdido.

"O jogo foi bem planeado, só não foi excelente porque, para isso, tínhamos de ganhar. Estamos no intervalo da eliminatória, faltam 90 minutos, vamos acreditar. Conhecemos o poderio do Chelsea, começou por meter o Puliscic, o Giroud, o Kanté e o Thiago Silva e nós metemos os nossos meninos. São armas diferentes, mas fomos superiores ao Chelsea. No entanto, não há vitórias morais, o que conta é o resultado".

O jogo ficou marcado por um lance polémico, em que Azpilicueta derrubou Marega na grande área mas o árbitro nada assinalou e, após o apito final, o treinador dos azuis e brancos passou pelo quarto árbitro e fez um gesto que pareceu significar que o campo esteve inclinado a favor do Chelsea. Nas zonas de entrevistas rápidas, questionado sobre o episódio, Conceição deixou mesmo críticas à arbitragem.

"Somos a única equipa dos quartos de final, penso que já éramos nos oitavos, que não pertence ao Big-5 e isso sente-se um bocadinho nestes tipos de jogos. Penso que há penálti sobre o Marega, houve muitas faltas e não houve amarelos. Houve algumas situações que não me deixaram satisfeito", concluiu.

A equipa azul e branca perdeu (2-0), esta quarta-feira, diante do Chelsea na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Mount e Ben Chilwell marcaram os golos.