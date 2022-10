Son bate Galeno na corrida ao golo da semana

Na votação relativa à quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o avançado sul-coreano Son, que bisou no triunfo do Tottenham diante do Eintracht Frankfurt, recolheu mais votos do que Galeno, que abriu o ativo na vitória do F. C. Porto em Leverkusen.

A UEFA comunicou, esta quinta-feira, que o golo de Son Heung-min apontado frente ao Eintracht Frankfurt foi eleito o melhor da semana, tendo, entre outros, batido a concorrência de Galeno, do F. C. Porto, assinado no triunfo na Alemanha, frente ao Bayer Leverkusen.

Num jogo que ficou assinalado pelo "bis" decisivo no êxito do Tottenham frente à equipa alemã (3-2), o avançado sul-coreano conseguiu destacar-se como o melhor golo da semana.

De salientar que, além de Galeno, o avançado dos spurs bateu ainda a concorrência de Lozano (Napoli) e Darwin Núñez (Liverpool).

Veja aqui o golo de Galeno

Veja aqui o golo de Son