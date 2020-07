Son e Lloris em momento tenso tiveram de ser separados pelos colegas

JN Hoje às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Mesmo com o marcador favorável ao Tottenham, Son e Lloris quase chegaram às vias de fato e acabaram contidos por colegas ainda em campo.

Uma discussão feia entre Son e Lloris marcou a saída para o intervalo no jogo entre Tottenham e Everton, em jogo que fechou a 33.ª jornada do campeonato inglês. Mesmo com o marcador favorável à equipa comandada pelo português José Mourinho (1-0), o extremo sul-coreano e o guarda-redes francês quase se envolveram em trocas de agressões e tiveram mesmo de ser separados pelos colegas.

De acordo com a imprensa inglesa, o que motivou Lloris a tirar justificações junto de Son foi o facto de o mesmo ter sido displicente numa disputa de bola lançada pelo guardião francês na frente de ataque dos Spurs, que quase terminou no golo do empate do Everton.

Contudo, no regresso para o segundo tempo, Lloris e Son foram vistos lado a lado e tudo pareceu estar resolvido entre ambos. Após o apito final, que terminou com a vitória do Tottenham (1-0), os companheiros de equipa resolveram de vez o atrito com um abraço e várias trocas de sorrisos.