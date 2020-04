Son já iniciou o serviço militar na Coreia do Sul

Hoje às 14:27 Facebook

Son, avançado do Tottenham, iniciou, esta segunda-feira, o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, onde vai passar as próximas três semanas.

Son está a cumprir serviço militar com o Corpo de Fuzileiros Navais, na ilha de Jeju, onde vai realizar três semanas de treino básico. O avançado, de 27 anos, que completou uma quarentena de duas semanas após o regresso à Coreia do Sul, é obrigado, por lei, a realizar serviços nacionais até ao 28º aniversário.

O jogador dos "Spurs" ficou isento do serviço militar obrigatório de dois anos depois de ter vencido os Jogos Asiáticos em 2018, tempo comutado com as três semanas que agora inicia e 500 horas de trabalho para a comunidade.

De acordo com fontes militares, apesar do treino ser classificado como básico, inclui combate corpo a corpo, uso de armas com munição real e caminhadas de 30 quilómetros carregando vários quilos de equipamento.