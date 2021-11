Sonho da final passa por Moreira de Cónegos

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 14:43 Facebook

O Vitória tem objetivos bem definidos para a presente edição da Taça de Portugal e o treinador Pepa não escondeu o desejo de marcar presença no Jamor. O responsável técnico antevê dificuldades na visita ao vizinho Moreirense, mas a ambição de passar mais uma etapa estará bem presente em campo.

"É uma competição que, desde o primeiro dia, temos o objetivo, sonho e ambição de querer chegar à final. E, para chegar lá, temos de ultrapassar os obstáculos. E o de amanhã é um obstáculo grande e difícil, por tudo aquilo que se passou e que percebemos no último jogo em casa", disse, recordando o triunfo recente para a Liga (2-1). "Será um jogo intenso e bem disputado e que tem o peso de ser um dérbi. Que seja um grande jogo e que no final estejamos todos contentes pela passagem, que é o único objetivo que temos", acrescentou.



Historicamente, o Vitória apresenta saldo negativo nos dérbis concelhios, no que diz respeito à prova rainha. Pepa é categórico na abordagem aos dados estatísticos. "É algo que é histórico e que não podemos mudar. Podemos mudar amanhã. Não podemos alterar a história, mas podemos escrever a história. E cabe-nos, amanhã, dentro de campo, continuarmos essa caminhada, sonho e objetivo que assumimos. Queremos muito ir à final", reiterou.

Para sair a sorrir do dérbi, a estratégia de Pepa é simples. "Temos de ter personalidade, colocar a nossa qualidade em campo, e ter os níveis de intensidade no máximo, numa partida na qual vamos ter um apoio tremendo", lembrou.