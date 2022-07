Sonho do título europeu esbarra nas bolas paradas

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa das quinas teve a vitória no bolso mas desperdício de três livres diretos no prolongamento foi fatal. "La Roja" revalida título e faz a festa em Gondomar.

A final europeia no Pavilhão Multiusos de Gondomar teve todos os ingredientes de um duelo ibérico: emoção, picardias - principalmente entre os adeptos que lotaram as bancadas - e lances de registo. Luís Conceição tinha avisado que a final perdida de 2019 já não era um fantasma para Portugal e notou-se: tirando no primeiro minuto, em que entrou claramente nervosa, a equipa das quinas fez uma primeira parte irrepreensível, que resultou nos golos de Ana Azevedo, servida por Fifó, e Pisko, que não falhou após uma jogada estudada entre Ana Azevedo e Janice, encostando as campeãs em título às cordas.

A Espanha reduziu ainda antes do intervalo, com Ale de Paz a bater Ana Catarina com um remate potente, e acabou por chegar ao empate numa segunda parte em que Portugal pouco mais fez que defender. A fatura saiu cara e Ale de Paz bisou perto do final, com outro remate de primeira de defesa quase impossível para a guardiã portuguesa, que ainda tocou na bola. O duelo ibérico acabou mesmo por ter de ir a prolongamento, muito, também, graças a Ana Catarina: a guarda-redes mostrou ter grandes reflexos, protagonizando defesas dignas de registo.

Falta de pontaria

O ambiente continuava ao rubro em Gondomar e, no tempo extra, Portugal aproveitou uma vantagem que tinha em relação à Espanha: o pouco número de faltas. A "La Roja" tinha quatro infrações contra duas das lusas e a equipa das quinas aproveitou. Nisso, Janice foi mestre - além de ter sido das melhores taticamente, foi a que obrigou a Espanha a cometer mais faltas - mas, na hora da decisão, a seleção nacional não soube aproveitar.

No primeiro livre de dez metros, Pisko rematou à figura da guarda-redes, Carla Vanessa repetiu a falha no lance seguinte e Pisko rematou ao lado noutra oportunidade de dez metros. Com Portugal em desvantagem, após golo de Sanz, Luís Conceição apostou no 5x4 com Pisko a guarda-redes avançada e resultou: fez o terceiro golo da prova com um remate forte de fora da área, voltando a dar esperança à equipa das quinas.

No desempate por penáltis, a experiência acabou por levar a melhor: a "La Roja" acertou quatro dos cinco remates e voltou a levantar a Taça, perante a tristeza das portuguesas que mereciam mais. Muito mais.