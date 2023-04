Sonho do título renasce com arte de Ricardo Horta

Guilherme Soares Hoje às 00:44 Facebook

Vitória no duelo minhoto com o Gil Vicente coloca o Braga a seis pontos do líder Benfica, que defronta na Luz dentro de três semanas.

O Braga somou a terceira vitória seguida no campeonato (a quinta nas últimas seis jornadas, mais o empate caseiro com o F. C. Porto) e, em duas rondas, passou de estar a 12 pontos do líder Benfica para apenas seis, aproveitando as duas derrotas seguidas dos encarnados. O discurso dos responsáveis bracarenses não vai mudar, tal como Artur Jorge confirmou no final, na sala de imprensa, mas na prática são três as equipas a disputar o título, com o Braga a jogar no Estádio da Luz daqui a três jornadas.

Neste duelo com o Gil Vicente, a vitória arsenalista chegou pelos pés do capitão Ricardo Horta, com um belo golo após assistência de Bruma, que coroou uma exibição a dois tempos dos arsenalistas, boa no primeiro tempo e apagada no segundo. O Gil Vicente, que agudizou o mau momento (três derrotas e dois empates nas últimas cinco jornadas), só nos últimos 20 minutos foi incisivo a atacar, depois de ter passado muito tempo a trocar a bola em zonas demasiado recuadas.