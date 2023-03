Sonho europeu dos dragões acabou desfeito pelos ferros

Nuno A. Amaral Hoje às 22:44 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto sai da Liga dos Campeões, após empate com o Inter. Estrelinha nada quis com os portistas, que remataram ao poste e à trave nos descontos.

Sem golos, não há vitórias e o F. C. Porto não os conseguiu marcar ao Inter. Nem no primeiro jogo, em Itália, nem no Dragão, embora os merecesse nos dois jogos. Este terminou da forma mais inglória possível para a equipa de Sérgio Conceição, que encostou o Inter às cordas nos minutos finais, mas viu o poste e a trave devolverem remates quase consecutivos de Taremi e Grujic, perante o desespero dos adeptos que encheram as bancadas. Os milaneses fizeram o jogo que queriam, seguraram o nulo e passam aos quartos de final da Champions pela primeira vez nos últimos 12 anos.

Os minutos que antecederam a partida trouxeram a notícia da enésima contrariedade para o F. C. Porto nas últimas semanas. Um problema físico afastou Pepe do jogo e o onze portista ficou privado de mais uma peça importante, para juntar às ausências de Otávio e de João Mário. Com Pepê na lateral, como se esperava, os azuis e brancos perderam acutilância na frente, mas não deixaram de tentar furar a muralha defensiva do Inter, que veio à Invicta cheio de cautelas, sobretudo a pensar em manter o golo de vantagem que tinha conseguido no Giuseppe Meazza.