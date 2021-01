Sónia Carneiro: "Nuno Mendes e Sporar? A Liga não teve nenhum papel nem tem de ter"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Antes do início do primeiro jogo das meias-finais da Taça da Liga, entre F. C. Porto e Sporting, a diretora executiva da Liga abordou a polémica sobre os "falsos positivos" dos jogadores dos leões.

"A Liga não teve nenhum papel nem tem de ter. Não tem intervenção na saúde pública. A Liga e as sociedades desportivas criaram um protocolo que tem a ver com o futebol profissional e essa situação tem a ver com a Autoridade Regional. Não interferimos", disse Sónia Carneiro em declarações à SIC, antes do início do clássico.

Sobre o Benfica, que esta terça-feira anunciou mais 17 casos positivos de covid-19 no plantel, a dirigente salientou que o dia foi de "muito trabalho" e que o futebol "não deve parar"

Tivemos um dia de muito trabalho, mas conseguimos, de alguma forma, superar as dificuldades. Não é a situação ideal, queríamos ter os melhores jogadores, as melhores equipas técnicas, todos totalmente aptos, mas estamos num ano especial, diferente. Se pararmos o futebol, paramos o país. Desde setembro, temos quase 40 mil testes feitos, o que mostra que conseguimos cortar a possibilidade de transmissão. Não há nenhuma outra atividade que consiga controlar e conter os surtos como consegue o futebol", disse ainda à Sport TV.

Nuno Mendes e Sporar falharam o duelo com o Rio Ave, para o campeonato, após terem testado positivo ao novo coronavírus, mas na segunda-feira, o Sporting defendeu que se trataram de "falsos positivos" e que os atletas estariam à disposição do treinador Ruben Amorim para a Taça da Liga.

O F. C. Porto reagiu e acusou o clube de Alvalade de "atentado à saúde pública", com os leões a responderem que os dirigentes portistas estariam a "pressionar, de forma inaceitável, as autoridades de Saúde e a Liga Portugal".

PUB

O certo é que, por indicação da Direção-Geral da Saúde, Nuno Mendes e Sporar não vão ser utilizados na meia-final da Taça da Liga.

Já o Benfica, que esta terça-feira anunciou mais 17 novos casos de covid 19, garantiu que vai a jogo na terça-feira, frente ao Braga.