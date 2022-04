Sopro de Luis Díaz apaga chama que Darwin acendeu

Luís Antunes Ontem às 23:37 Facebook

Segunda parte de superação e sem amarras no plano futebolístico e mental ainda fez sonhar o Benfica. Esperança caiu com o golo do avançado colombiano ex-F. C. Porto, que também assistiu

O Benfica caiu (1-3) perante o Liverpool, na Luz, e anulou praticamente as possibilidades de lutar por um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões. Perante uma das equipas mais poderosas da atualidade, os encarnados sentiram na pele essa diferença, principalmente na primeira parte, onde além da distância da qualidade futebolística também terão venerado demasiado o adversário. Na segunda parte, mais corajosos, solidários e sem a prisão mental do respeito pelas camisolas, os encarnados passaram a lutar fisicamente pela posse de bola e incomodaram os ingleses. Reentraram na discussão com o golo de Darwin, estiveram perto do empate e só caíram com o sopro de Luis Díaz, ex-atacante do F. C. Porto, que com esse golo apagou a luz do duelo.

O Benfica aceitou a superioridade e concedeu a iniciativa aos ingleses, que apostaram inicialmente no jogo direto para as setas mais adiantadas - Salah, Díaz e Mané. A mira demorou um pouco a afinar, num conjunto que geriu a bola de forma ponderada à espera de uma aberta para desequilibrar.