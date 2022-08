Sorteada primeira eliminatória da Taça de Portugal

Susana Silva Hoje às 18:09 Facebook

A primeira eliminatória da Taça de Portugal disputa-se a 11 de setembro e esta quinta-feira à tarde realizou-se o sorteio, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Esta fase da prova rainha, cujo detentor do troféu é o F. C. Porto, será disputada por 118 clubes, dos quais 43 das associações distritais do país, 54 do Campeonato de Portugal e 21 da Liga 3. Dos clubes apurados para a primeira eliminatória, 34 estão isentos. São eles o Real, Paivense, Angrense, Olivais e Moscavide, Silves, São Martinho, AD Castro Daire, Vila Caíz, Loures, Olímpico Montijo, Lamelas, Machico, Académica Coimbra, Belenenses, Atlético, Caldas, Vasco da Gama Vidigueira, Coruchense, Moura, Courense, Monte Trigo, V. Setúbal, Águeda, Vigor Mocidade, Imortal, Vasco da Gama Ponta Delgada, Anadia, Pevidém, Amora, Vilar Perdizes, Fabril Barreiro, Guarda Desportiva, 1.º Maio, Rabo de Peixe.

A segunda eliminatória está agendada para os dias 1 e 2 de outubro e já entram as equipas da Liga Portugal 2. Os clubes do principal escalão só entram em prova na terceira ronda, marcada para os dias 15 e 16 de outubro.

A final da Taça de Portugal terá lugar a 4 de junho.

Eis os jogos da primeira eliminatória da Taça de Portugal:

Série A

Vilaverdense - At. Arcos

Rebordelo - Montalegre

Maria Fonte - Merelinense

Dumiense - Brito

Bragança - Monção

Vinhais - Vianense

Série B

Santa Eulália - Tirsense

Freamunde - Joane

Felgueiras - Mondinense

Camacha - Amarante

Fafe - Ribeira Brava

Varzim - Vila Meã

Série C

Leça - Resende

Gondomar - Rebordosa

Alpendorada - Paredes

Canelas 2010 - Régua

Valadares Gaia - Salgueiros

Série D

Mêda - Beira-Mar

S. João de Vêr - Mortágua

Marialvas - Vila Cortez do Mondego

Lus. Vildemoinhos - Sanjoanense

Ol. Hospital - Lus. Lourosa

Série E

Pombal - U. Tomar

Marinhense - U. Leiria

BC Branco - Águias do Moradal

Alcains - Sertanense

U. Serra - Pedrógão São Pedro

Série F

Pêro Pinheiro - Portomosense

Arronches - Mosteirense

Sintrense - Fazendense

U. Santarém - "Os Gavionenses"

Alverca - Rio Maior

Série G

Lus. Évora - Fontinhas

Lusitânia - Praiense

Oriental Dragon - 1.º Dezembro

Oriental - Madalena

Juv. Lajense - São Roque

Série H

Ferreiras - Culatrense

Serpa - Castrense

Juv. Évora - Moncarapachense

Atlético - Olhanense

Esp. Lagos - Comércio Indústria