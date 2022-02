André Bucho Ontem às 22:26 Facebook

Ordem das listas foram sorteadas esta quarta-feira, em Alvalade.

Frederico Varandas, atual presidente, recandidata-se com a Lista A, Rodrigo Oliveira, pelo movimento "Futuro Com Garra" será a Lista B e a Lista C fica entregue a Nuno Sousa, com a candidatura "Pelo Meu Sporting".

As listas vão a votos no próximo dia 5 de março.