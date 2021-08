Sorteados os adversários do SC Braga na Liga Europa

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:37 Facebook

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realizou-se esta manhã e o SC Braga é o único representante português na competição.

Após ter terminado no quarto lugar da Liga portuguesa na época passada, o SC Braga apurou-se diretamente para a fase de grupos da Liga Europa.

Os arsenalistas competem no Grupo F, constituído por Estrela Vermelha, Ludogorets, Midtjylland.

É mais uma temporada de competições europeias para a equipa comandada por Carlos Carvalhal, que pretenderá ir o mais longe possível no torneio, sendo que na época passada foi eliminado nos 16-avos de final.

O Olympiacos orientado por Pedro Martins está no grupo D, constituído também por Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe e Antuérpia. O Spartak Moscovo treinado por Rui Vitória vai competir no grupo C, onde vai enfrentar o Leicester de Ricardo Pereira, Nápoles e Legia Varsóvia.