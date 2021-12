Sorteio da Champions foi repetido por "questão de transparência"

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Presidente da UEFA diz que o erro se deveu a uma "falha de software" e pede desculpa.

"Chegou-nos a informação de que algo correu mal, tive uma reunião por telefone com os provedores do software e eles propuseram voltar a fazer o sorteio, pois não sabiam quando tinha ocorrido o erro", disse Aleksander Ceferín, referindo-se à repetição do sorteio da passada sexta-feira.

"Decidimos ser transparentes e dizer o que se passou para não voltarmos a repetir esses erros no futuro. Não podemos ser tão dependentes da tecnologia. Não foi um erro humano, foi um erro da UEFA. Pedimos desculpa", completou o dirigente.

A confusão teve início quando, a determinada altura, o Villarreal surgiu, indevidamente, no caminho do Manchester United nos oitavos de final, já que os dois clubes tinham sido adversários na fase de grupos da liga milionária.

Depois, o convidado da UEFA que procedia à retirada das bolas tirou as do Atlético Madrid e do United do mesmo pote, o que também não poderia acontecer, dado que os "colchoneros" ficaram em segundo lugar do Grupo B, enquanto os "red devils" terminaram na frente do Grupo F.

Recorde-se que, inicialmente o Sporting foi sorteado em duelo com a Juventus, enquanto o Benfica mediria forças com o Real Madrid, mas, com a repetição do sorteio, as águias passaram a enfrentar o Ajax e os leões vão jogar com o Manchester City.