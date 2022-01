Sorteio dá entrada a João Sousa no quadro principal do Open da Austrália

JN/Agências Hoje às 14:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista português João Sousa acedeu, por sorteio, ao quadro principal da 110.ª edição do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam de 2022, que arranca na próxima segunda-feira, em Melbourne Park.

O vimaranense, número 140 no "ranking" mundial, tinha perdido na terceira ronda da fase de qualificação frente ao moldavo Radu Albot (123.º ATP), em dois "sets", por duplo 6-4, mas ganhou o sorteio para o quadro principal entre os quatro "lucky losers" (derrotados com sorte) mais cotados da última ronda do "qualifying".

Depois de ter falhado a participação há um ano, por ter testado positivo ao coronavírus nas vésperas de viajar para Melbourne, Sousa regressa assim à principal grelha do primeiro "major" da época pela nona vez na carreira e terá como adversário na primeira ronda o italiano Jannik Sinner.

João Sousa tem como melhor resultado em Melbourne Park a presença na terceira ronda, em 2015 e 2018, quando perdeu para o escocês Andy Murray nas duas ocasiões, e este ano terá uma dificuldade acrescida para superar a ronda inaugural, uma vez que terá pela frente o número 11 mundial e um dos mais jovens promissores do circuito mundial.