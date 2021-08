Sorteio da Liga dos Campeões em direto

Susana Silva Hoje às 17:21 Facebook

A fase de grupos da Liga dos Campeões é sorteada esta quinta-feira em Istambul, na Turquia, com o Sporting a estar no Pote 1 e F. C. Porto e Benfica a integrarem ambos o Pote 3.

Esta é a sétima temporada em que a principal prova europeia de clubes conta com três equipas portuguesas. A última vez foi há quatro anos, em 2017/18, igualmente com leões, águias e dragões em competição.

Juntos, os três clubes encaixam pela participação nesta fase mais de 100 milhões de euros, com a maior fatia a ir para o F. C. Porto (39,517 ME), por ser a equipa com maior coeficiente de pontos, seguindo-se o Benfica (37,24 ME) e por último o Sporting, que apesar do título nacional arrecada apenas 27,01 ME.

A final da Champions está marcada para o dia 28 de maio, no estádio do Zenit, em São Petersburgo, na Rússia.

Eis a composição dos oito grupos da Liga dos Campeões:

Grupo A

Manchester City

PSG

Leipzig

-

Grupo B

Atlético de Madrid

Liverpool

F. C. Porto

-

Grupo C

Sporting

Borussia Dortmund

Ajax

-

Grupo D

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

-

Grupo E

Bayern Munique

Barcelona

Benfica

-

Grupo F

Villarreal

Manchester United

Atalanta

-

Grupo G

Lille

Sevilha

Salzburgo

-

Grupo H

Chelsea

Juventus

Zenit

-