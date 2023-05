Sorteio do playoff: 16.º da Liga começa a jogar fora

JN Hoje às 17:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Últimos jogos oficiais de clubes, da época 2022/23, já têm calendário definido. Falta é saber as equipas que vão ter de disputar mais dois encontros, para definir o próprio futuro.

A Liga Portugal e a Federação Portuguesa de Futebol realizaram, nesta quarta-feira, os sorteios do playoff de acesso à Liga e à Liga 2 para a temporada 2023/24. Os jogos, que encerrarão a presente temporada, disputam-se a 3 e 11 de junho.



Relativamente à luta pela permanência/acesso à Liga 2, o primeiro jogo será em casa do terceiro classificado da Liga 2, enquanto o segundo encontro acontecerá no reduto do 16º classificado da Liga principal.

Já em relação ao playoff da Liga 2, a primeira mão será no recinto do vencedor do playoff da Liga 3 e a segunda em casa do 16º classificado da Liga 2

PUB

Neste momento, Santa Clara, Paços de Ferreira e Marítimo disputam o lugar de playoff na Liga. Nenhum dos clubes tem hipóteses de garantir a permanência de forma direta, sendo que, a duas jornadas do final, os madeirenses são quem ocupa a posição de playoff.

Na Liga 2, Farense e Estrela da Amadora lutam pela subida direta ou playoff, sendo que, neste escalão, em relação a possíveis descidas, Leixões, Nacional, B SAD, Trofense e Sporting da Covilhã são as equipas em risco. Para já, o B SAD está na posição em questão, enquanto Trofense e Covilhã desceriam de forma direta.

De referir ainda que, Lank Vilaverdense e Sporting de Braga B são os clubes da Liga 3 que podem disputar o playoff de acesso à Liga 2. As duas equipas minhotas estão a disputar entre si o lugar, sendo que a equipa de Vila Verde venceu por 2-0 na primeira mão, estando o segundo jogo marcado para o próximo domingo.