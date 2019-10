Setúbal e Vizela no caminho de F. C. Porto e Benfica na Taça

Hoje às 14:06 Facebook

Twitter

Partilhar

F. C. Porto, Benfica e Sporting de Braga já conhecem os adversários para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Veja o quadro completo de jogos.

O F.C. Porto vai receber o Vitória de Setúbal e o Benfica vai visitar o Vizela, do terceiro escalão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Os 'dragões', finalistas vencidos da última edição da prova, que conquistaram 16 vezes, recebem a formação setubalense nos 16 avos de final da Taça, cujos jogos estão agendados para o fim de semana de 24 de novembro.

O Benfica, que detém o recorde de títulos na Taça de Portugal (26) e divide a liderança da I Liga com o F. C. Porto, vai disputar a presença nos oitavos de final no terreno do Vizela, primeiro classificado da Série A do Campeonato de Portugal (CP).

Sporting de Braga e Gil Vicente protagonizam o outro embate entre equipas do principal escalão, enquanto o Alverca, do CP e que eliminou o Sporting, detentor do troféu, vai visitar o Rio Ave.

Famalicão e Moreirense vão receber Académica e Mafra, ambos da II Liga, enquanto Santa Clara e Belenenses SAD vão jogar no terreno de Leixões e Desportivo de Chaves, também do segundo escalão.

O Paços de Ferreira, tal como o Benfica, vai defrontar uma equipa do CP, mas em casa, frente à Sanjoanense, quarta colocada da Série B.

Académico de Viseu e Feirense vão disputar uma vaga nos 'oitavos', no único encontro entre equipas da II Liga, enquanto o Varzim vai receber o Loures, do CP, e o Farense visitar o Sertanense, também do terceiro escalão.

Entre as 16 equipas presentes na próxima fase vão estar quatro emblemas do CP, uma vez que o sorteio ditou jogos entre o Sintra Football, que afastou o Vitória de Guimarães da prova, e o Marinhense, entre o Pedras Salgadas e o Canelas 2010, entre o Sporting Espinho e o Arouca e entre o Anadia e Beira-Mar, vencedor da prova em 1998/99.

A lista completa de jogos

F. C. Porto - V. Setúbal

Braga - Gil Vicente

Vizela -Benfica

Pedras Salgadas - Canelas 2010

Varzim - Loures

Leixões - Santa Clara

Anadia - Beira-Mar

Sertanense - Farense

Sanjoanense - Paços de Ferreira

Famalicão - Académica de Coimbra

Académico de Viseu -Feirense

Moreirense - Mafra

Espinho - Arouca

Sintra - Marinhense

Rio Ave - Alverca

Chaves - Belenenses SAD