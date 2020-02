SOS Racismo pede punição severa para quem insultou Marega

Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A associação SOS Racismo defende que os responsáveis pelos insultos racistas ao futebolista Moussa Marega devem ser "severamente punidos", considerando que o fenómeno tem que ser "enfrentado antes que se torne incontrolável".

Em comunicado, a associação manifesta "solidariedade a Moussa Marega, jogador do F. C. Porto que foi alvo de insultos racistas" durante um jogo disputado no domingo com o Vitória de Guimarães. A SOS Racismo saúda a decisão de Marega abandonar o relvado, considerando que "era o que todos os presentes deviam ter feito", começando pela equipa de arbitragem.

"Não há nenhum interesse ou valor que justifique que um jogo de futebol continue perante a prática de atos racistas", argumenta a SOS Racismo, que pede a todos os envolvidos no futebol que "condenem sem reservas" os insultos e exige "medidas concretas de combate ao racismo no desporto e na sociedade em geral".

"Infelizmente, este episódio não é exclusivo do futebol ou do desporto em geral. É transversal na sociedade portuguesa e tem de ser enfrentado, antes que se torne incontrolável", considera a associação.