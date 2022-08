Sotiris Alexandropoulos já trabalha no Sporting

JN/Agências Hoje às 15:40 Facebook

O internacional grego Sotiris Alexandropoulos, recentemente contratado, foi a novidade no treino desta manhã do Sporting, em Alcochete, preparando a visita ao Estoril Praia, na sexta-feira, para a 5.ª ronda da Liga.

Segundo o clube de Alvalade, os avançados Paulinho e Jovane Cabral, ambos "em tratamento", foram os únicos ausentes da sessão de trabalho orientada pelo treinador Rúben Amorim, a primeira do médio helénico de 20 anos, oriundo do Panathinaikos e que assinou contrato por cinco épocas.

O Sporting sofreu, no sábado, a segunda derrota seguida no campeonato, na receção ao recém-promovido Desportivo de Chaves (2-0), depois de já ter sido batido na visita ao campeão, F. C. Porto, na ronda anterior, por 3-0.

Os leões seguem na 13.ª posição da tabela, com quatro pontos, a seis do topo, onde está o Sporting de Braga, embora o Benfica, que tem nove, possa, hoje, ficar na liderança isolada, caso vença a receção ao Paços de Ferreira, em jogo em atraso da terceira jornada.