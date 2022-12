Sotiris é mais uma dor de cabeça para Ruben Amorim

Sotiris é a mais recente baixa clínica dos leões e está em dúvida para a receção ao Paços de Ferreira, no recomeço do campeonato, agendado para dia 29, em Alvalade.

Na partida da Taça da Liga, disputada na segunda-feira à noite frente ao Braga, sofreu uma forte pancada e foi obrigado a sair antes do final da partida. Segundo o site do clube, trata-se de um "traumatismo na anca esquerda" e a recuperação vai depender da reação do jogador nos próximos dias. À partida, caso não haja complicações, pode ser considerado recuperável.

Ainda assim, é mais uma dor de cabeça para o treinador Ruben Amorim, que conta com outros quatro jogadores lesionados, casos de St. Juste, Luís Neto, Daniel Bragança e Morita. O internacional japonês chegou lesionado do Campeonato do Mundo, a contas com dores musculares no gémeo esquerdo, e apenas deve estar apto para o duelo com o Marítimo, que se realiza no início de janeiro.