Bruno de Carvalho anunciou, este sábado, que vai lutar pela presidência do Sporting, cargo que ocupou de março de 2013 a junho de 2018. "Chega de sermos humilhados, afirmou".

"Venho dizer aqui hoje e agora aos sportinguistas: sou candidato ao Sporting Clube de Portugal. A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou conjuntamente com todos os sportinguistas colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído. E podem dizer o que quiserem, mas eu e os meus advogados já estamos a tratar e eu a partir de hoje sou candidato ao Sporting Clube de Portugal", disse o ex-dirigente leonino à Rádio Estádio, justificando a decisão com o momento atual do clube de Alvalade.

"Perante tudo aquilo que vi no tribunal, perante o fim de produção de prova, perante aquilo que tenho estado a ver no Sporting Clube de Portugal, perante toda a incapacidade de Frederico Varandas em gerir o Sporting, perante toda a cobardia de toda a gente que está por detrás de pedras à espera que o Sporting bata ainda mais no fundo, perante todo este atropelo de treinadores atrás de treinadores... Chega de sermos humilhados, chega de sermos geridos por incompetentes, chega de protótipos de candidatos cheios de medos e desvarios. Fica aqui anunciado em primeira mão que sou candidato ao Sporting Clube de Portugal", acrescentou.

Bruno de Carvalho, que foi destituído de sócio do clube leonino em julho de 2018, terá de ver a readmissão discutida em Assembleia Geral.