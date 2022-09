Sousense: um novo palco onde vão começar muitos sonhos

João Filipe Brandão Ontem às 21:33 Facebook

Sousense inaugurou há duas semanas um relvado sintético para a formação, uma das apostas do clube.

É por entre curvas e contracurvas que se chega ao alto de uma colina nas margens do rio Douro, onde se encontra o Sousense, um clube da A. F. Porto que inaugurou há duas semanas um novo relvado sintético dedicado ao futebol de formação.

O espaço veio viabilizar horários de treino mais acessíveis para os jovens e iniciou uma renovação total das infraestruturas do emblema da Foz do Sousa, em Gondomar. Este projeto, assumidamente ambicioso, almeja dar argumentos tão fortes ao Sousense para mascarem a maior debilidade no que ao recrutamento de atletas diz respeito: serem periféricos. "Temos que criar as condições para conseguir cativar o interesse de cada vez mais gente. Não nos podemos limitar aos jovens aqui da região e, para isso, queremos, por exemplo, ter uma carrinha que vá ao Porto e traga atletas para o treino", destaca João Cunha, de 34 anos, coordenador da formação