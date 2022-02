Southampton choca Londres em dia de golos

O triunfo do Southampton na visita ao terreno do Tottenham (2-3) foi o resultado mais inesperado nos jogos da 24.ª jornada da Premier League. Os restantes três jogos foram pródigos em golos, com especial destaque para o empate entre Aston Villa e Leeds (3-3).

O jogo começou bem para os Spurs, com um auto-golo de Bednarek logo aos 18 minutos. Contrariamente ao expectável a vantagem adormeceu os londrinos e foi mesmo o Southampton a crescer na partida e a dominar a primeira parte. Antes do intervalo Broja ditou a igualdade.

No reatar o Tottenham voltou com outra postura e ficou bem mais perigoso, como prova o golo de Son Heung-Min, à passagem do minuto 70, que parecia resolver o jogo a favor do emblema londrino. Contudo a desvantagem não assustou os Saints, que em três minutos deram a volta ao resultado: primeiro por Elyounoussi e depois por Adams.

Bergwijn ainda fez o golo do empate, que viria a ser anulado por fora de jogo, para desilusão dos adeptos da casa.

Assim o Tottenham fica em sétimo lugar, com 36 pontos, enquanto que o Southampton segue em décimo, com 28.

Em Manchester, o City dominou o Brentford (2-0), com Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva de início. Na primeira parte, apesar dos 75% de posse de bola dos citizens, o golo só chegou aos 40 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Mahrez.

PUB

Na segunda parte pouco ou nada mudou e De Bruyne sentenciou a partida, ao marcar no minuto 69.

O Manchester City continua a liderar a classificação, com 60 pontos, enquanto o Brentford fica na 14.ª posição, com 23.

O jogo de loucos entre Aston Villa e Leeds acabou empatado (3-3), com bastantes golos, futebol de qualidade e uma expulsão nos minutos finais.

Daniel James abriu o marcador para o Leeds, mas depois Coutinho abriu o livro e com um golo e duas assistências para os golos de Ramsey, levou a equipa a vencer para o intervalo, apesar de Daniel James ter reduzido nos minutos finais do primeiro tempo.

Na segunda parte Llorente empatou e o marcador não voltou a mexer mais. Aos 87 minutos Konsa recebeu o segundo amarelo e a respetiva ordem de expulsão.

O Aston Villa fica em 11.º lugar e o Leeds segue em 15.º, na tabela da Premier League.

No outro encontro do dia o Norwich empatou na receção ao Crystal Palace (1-1). Pukki fez o primeiro golo loo no primeiro minuto e Zaha empatou, à passagem do minuto 60, tendo falhado um penálti três minutos depois.

O Norwich encontra-se na antepenúltima posição da tabela, enquanto o Crystal Palace continua em 13.º lugar.