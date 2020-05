Sp. Braga disposto a ajudar empresários e comerciantes da região

Hoje às 14:31 Facebook

SAD promove iniciativa através da criação de espaços de publicidade nas várias plataformas de comunicação do clube.

O Sp. Braga está disposto a ajudar os comerciantes e os empresários da região que viram a sua atividade ser afetada por causa da pandemia de covid-19. Por isso, no âmbito do programa de responsabilidade social Braga Solidário, "foi criada uma campanha de apoio a pequenas e médias empresas do distrito de Braga que, durante este período delicado, demonstraram boas práticas laborais".

Esse apoio será dado, informa a SAD no site oficial, "através da criação de espaços de publicidade nas várias plataformas de comunicação do clube". A seleção das empresas será feita por um júri composto por Rui Marques, diretor geral da Associação Comercial de Braga, João Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Braga, e José Tinoco Marques, provedor do sócio.

A entrega das candidaturas começa hoje e termina a 31 de maio e pode ser feita através do preenchimento de um formulário disponibilizado no site oficial do Sp. Braga. Também poderá ser entregue na Associação Comercial de Braga ou ser enviada por correio para o Estádio Municipal.