Sp. Braga: Laterais disponíveis e corrida à Madeira

Sequeira, poupado frente ao Chaves, e Borja, que saiu perto do fim do jogo por desgaste físico, entrarão nas contas da receção de sábado ao Estoril. Na próxima semana, o Braga vai à Madeira defrontar o Nacional, para a Taça de Portugal e os adeptos poderão viajar com a equipa.

Nuno Sequeira, que neste domingo falhou o jogo em Chaves (2-1) por precaução, face a um ligeiro problema físico, mantém-se em tratamento, mas é dado como recuperável para a receção de sábado (20.30 horas), ao Estoril, da 27.ª jornada da Liga.

Já Borja, que rendeu o habitual titular e saiu nos instantes finais da partida com os flavienses, foi substituído devido ao desgaste físico. Ambos deverão estar aptos, para jogar com o Estoril.