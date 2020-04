Sp. Braga "mais ambicioso e rígido" na preparação do regresso aos treinos

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sp. Braga quer ser exemplar na preparação do regresso de um plantel principal aos treinos e "está a ser ainda mais ambicioso e rígido" no cumprimento das recomendações das autoridades sanitárias.

Esta sexta-feira os bracarense efetuaram dois testes, com zaragatoa, a infeção ativa e serológico para testar imunidade, a jogadores, treinadores e staff de apoio à logística diária da equipa principal, tendo em vista o regresso aos treinos, na segunda-feira, ainda de forma individualizada, cerca de um mês e depois da interrupção da atividade devido à pandemia de covid-19.

"O que estamos a fazer é a pedagogia do exemplo e o Sporting de Braga quer ser o exemplo, não só porque está a cumprir escrupulosamente todas as recomendações das autoridades sanitárias, como está a ser ainda mais ambicioso e rígido, numa opção consciente e que tem em conta que neste momento o mais importante é salvaguardar a segurança de todos: atletas, elementos do clube e respetivas famílias", explicou o diretor clínico dos arsenalistas, Vítor Moreira, na página oficial na Internet.

O clube instituiu um manual de boas práticas, que baliza os comportamentos a adotar dentro e fora da cidade desportiva por todos os atletas e departamentos.

"Readaptámos as instalações da cidade desportiva, no sentido de minimizar o contacto e de impor restrição física", indicou o Braga, frisando que "todos os elementos só retomarão [a atividade] na segunda-feira mediante negatividade nos testes".

Vítor Moreira explicou ainda que "houve uma higienização profunda das instalações" e "foi criado um espaço esterilizado e de ambiente de contágio mínimo".

O clube explicou que "o dia de cada atleta começa com o preenchimento de um questionário e prossegue com um controlo de temperatura corporal na chegada à cidade desportiva, essencial para que se possa iniciar o circuito interno, também ele adaptado à nova realidade".

Segundo o responsável clínico, terá que haver "um grande reforço do código de conduta" dentro e fora da cidade desportiva.

"O comportamento aqui dentro vai ter de mudar, não há partilhas de materiais desportivos e cada jogador terá a sua própria bola, higienizada, e que não pode ser partilhada. Também não faremos uso do ginásio, vamos colocar equipamento individual num dos campos, ao ar livre", contou.