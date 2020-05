Sp. Braga volta a testar negativo ao covid-19 e recolhe a hotel

JN/Agências Hoje às 18:46 Facebook

Todos os jogadores, treinadores e staff do Sp. Braga sujeitos aos dois testes realizados esta quinta e sexta-feira obtiveram resultados negativos no rastreio à covid-19, avançaram os minhotos.

Os testes - a terceira ronda realizada pelos bracarenses após 24 de abril e 8 de maio - estão inscritos na plataforma SINAVE, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, sendo do conhecimento da Direção-Geral da Saúde, informa ainda o clube.

Tal como foi anunciado na quinta-feira, o grupo de trabalho entrou em confinamento coletivo num hotel da cidade após o treino matinal desta sexta-feira, que pode durar até ao final do campeonato.

O diretor clínico do Sp. Braga, Vítor Moreira, explicou a opção esta sexta-feira, em declarações ao sítio do clube.

"Contextualizando esta incidência de alguns casos positivos no futebol nacional com a suavização das medidas de confinamento e com a progressiva abertura das atividades, assumimos que existe um risco aumentado. Tendo isso em conta, todo o grupo de trabalho se juntou, fez uma reflexão profunda e decidiu que a medida mais eficaz neste momento é o recolhimento numa unidade hoteleira", disse.

Segundo o responsável, não foi simples escolher a unidade hoteleira, porque foi "necessário criar um hotel dentro do hotel, para acesso e uso exclusivo do Sp. Braga".

"O espaço físico tinha de ser adequado a estes requisitos e, por isso, procedemos a várias alterações dentro do próprio hotel: temos um local para a equipa médica, um ginásio próprio, uma rouparia, um auditório, uma sala lúdica e confortável para os atletas, uma cozinha própria onde só trabalham os nossos chefes e um staff que se voluntariou e que vai ser testado para estar no hotel durante este período", detalhou.