Spartak, adversario do Benfica na Champions, perde na estreia de Rui Vitória na Liga

O Spartak de Moscovo de Rui Vitória, adversário do Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, estreou-se este sábado na Liga russa com uma derrota em casa do Rubin Kazan, por 1-0.

O único golo da partida foi marcado pelo lateral esquerdo do Rubin Kazan, Ilya Samoshnikov, aos 49 minutos, numa partida em que o Spartak dominou, com 60 por cento de posse de bola, mais pontapés de canto a favor, 10 contra três, e uma supremacia evidente no número de ações ofensivas, mas a maior eficácia do seu adversário fez a diferença.

A equipa de Rui Vitória segue em 13.º lugar ao fim da primeira jornada do campeonato russo, sem pontos, numa tabela classificativa liderada por quatro equipas, todas com três pontos, o Zenit de São Petersburgo, o Lokomotiv de Moscovo, o Dínamo de Moscovo e o Rubin Kazan.

O Spartak recebe o Benfica na primeira mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões Europeus no dia 04 de agosto, quarta-feira, em Moscovo, a partir das 18:00 (hora portuguesa), e jogará no estádio da Luz, na segunda mão, em 10 de agosto, a partir das 20.30 horas.