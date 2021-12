Spartak de Moscovo já escolheu sucessor de Rui Vitória

Hoje às 12:01 Facebook

Paolo Vanoli é o escolhido para suceder ao cargo de Rui Vitória como treinador principal do Spartak de Moscovo. Italiano assina contrato até junho de 2023.

Vanoli, de 49 anos, assinou contrato até 2022/2023, com mais uma temporada de opção. O antigo defesa, que chegou a representar a seleção italiana, trabalhou nos últimos três anos como adjunto de Antonio Conte no Inter Milão e no Chelsea.



O italiano vai assumir o Spartak no nono lugar da Super Liga da Rússia, com 23 pontos (seis vitórias, cinco empates e sete derrotas), estando a 15 pontos do líder Zenit. Rui Vitória sai do cargo depois de apenas ter iniciado a aventura por terras russas no início desta temporada.

Esta é a primeira grande experiência de Vanoli como treinador principal, depois de uma curta passagem pela seleção sub-19 de Itália.