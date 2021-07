Spartak de Rui Vitória de olho em Manafá

JN Hoje às 21:04 Facebook

A imprensa russa avançou esta terça-feira que o Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, estará interessado no lateral do F. C. Porto.

Num dia com algumas movimentações no mercado de verão, oficial é a vontade do Manchester United em contratar o internacional francês Varane ao Real Madrid. Já há acordo entre os clubes só falta a assinatura do defesa.

Spartak Moscovo: A imprensa russa avançou que o clube treinado por Rui Vitória estaria de olho em jogadores do Benfica e F. C. Porto. O jornal "Sport-Express" avançou esta terça-feira que os moscovitas estão interessados em contratar o lateral direito Wilson Manafá, de 27 anos, mas o valor pedido pelos azuis e brancos será demasiado elevado. Já no que respeita às águias, foi o próprio assessor de Imprensa do emblema russo que negou ao mesmo jornal que o médio Gabriel, também de 27 anos, esteja nos planos. "Toda a equipa do Benfica já nos foi enviada verbalmente. Não, não estamos interessados ​​no Gabriel ", disse Yaroslav Kulemin ao "Sport-Express".

Manchester United: O defesa internacional francês Raphael Varane, de 28 anos, vai ser companheiro de equipa do português Bruno Fernandes nos "reds devils", depois do clube inglês ter anunciado um princípio de acordo com o Real Madrid, faltando apenas a assinatura do jogador. Não foram divulgadores valores da transferência, mas a imprensa britânica aponta para o negócio rondar os cerca de 40 milhões de euros e para um contrato de quarto temporadas. A confirmar-se, Varane chega ao Manchester United após 10 temporadas nos merengues, para os quais se mudou em 2011/12, oriundo do Lens, clube no qual fez a formação.

Tottenham: O internacional belga Toby Alderweireld está de saída dos "spurs", após seis épocas, para jogar no Al-Duhail, do Qatar. O experiente central, de 32 anos, assinou contrato de três épocas, até 2024, sendo que o emblema qatari deverá pagar perto de 15 milhões de euros ao Tottenham, agora treinado pelo português Nuno Espírito Santo. No Al-Duhail, Toby Alderweireld deverá ser treinado pelo português Luís Castro, que deixou o Shakhtar Donestsk no mês passado e tem sido apontado como próximo timoneiro do vice-campeão do Qatar.

"Quero agradecer-vos por tudo neste últimos seis anos, foi incrível. Foi uma honra jogar nos Spurs, desde que cheguei que me senti em casa e fui bem recebido, foi um prazer jogar por este clube, desejo-vos o melhor no futuro e tenho a certeza de que nos voltaremos a ver", disse o jogador numa mensagem de despedida partilhada pelo clube inglês.

Dortmund: O internacional holandês Donyell Malen, de 22 anos, transferiu-se do PSV para o Borussia de Dortmund, do português Raphael Guerreiro, tendo assinado contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2026. O jogador, que representou os Países Baixos no Euro2020, passou nos testes médicos e já treinou com o restante plantel. "O Borussia Dortmund é um clube europeu de ponta, está sempre no topo da Bundesliga e também se destaca na Liga dos Campeões. Mal posso esperar para entrar em campo com os meus novos companheiros de equipa. E claro, estou ansioso por jogar com adeptos no estádio que tantos elogios recebe na Europa", disse.

Montpellier: O internacional gaulês Mamadou Sakho, de 31 anos, assinou vínculo válido para as próximas três épocas. O defesa central jogava nos ingleses do Crystal Palace desde 2017, tendo representado ainda o Liverpool e PSG, no qual jogou até 2013.

Tondela: O central Eduardo Quaresma chega emprestado pelo Sporting, válido por uma época, e já treinou com a restante equipa. O jogador assume "uma nova fase da carreira depois de 10 anos de leão ao peito" e admitiu estar "motivado". "Estou muito feliz por estar num clube como o Tondela. Sinto-me motivado por estar aqui, até porque tenho família perto, já conheço minimamente a cidade e por isso estou preparado para sair da minha zona de conforto e continuar a evoluir. Acredito que estou no clube ideal para crescer", disse.

Também o médio espanhol Iker Undabarrena, de 26 anos, será reforço, do clube beirão. O jogador fez a formação no Athetic Bilbau, do qual saiu para o Tenerife, em 2018, onde jogou duas épocas, mudando-se no ano passado para o Sabadell, do segundo escalão espanhol.

Boavista: O internacional congolês Gaius Makouta abandonou o Braga para assinar um contrato de três temporadas com o Boavista, sendo o sétimo reforço das panteras. Gaius Makouta, de 24 anos, despontou no Sporting da Covilhã, da Liga Portugal 2, e ingressou nos minhotos a meio de 2018/19, embora só competisse pela equipa B e tenha sido emprestado durante ano e meio aos búlgaros do Beroe, contando 38 jogos e nove golos. O médio nasceu em França, onde se formou entre Le Havre e Créteil-Lusitanos, e somou as primeiras experiências profissionais nos irlandeses do Longford e nos gregos do Aris Salónica, antes de decidir representar o Congo, pelo qual soma sete partidas e um tento.

Vizela: O médio brasileiro Claudemir é o nono reforço do clube, tendo assinado contrato válido até junho de 2022, com mais uma temporada de opção. O jogador de 33 regressa à elite do futebol luso após ter representado o Braga na época 2018/19 e no início da temporada 2019/20, com dois golos marcados em 45 encontros disputados. Formado no Palmeiras, emblema brasileiro de São Paulo, Claudemir representou ainda os holandeses do Vitesse, entre as temporadas 2007/08 e 2009/10, os dinamarqueses do Copenhaga, entre 2010/11 e 2014/15, os belgas do Club Brugge, entre 2014/15 e 2017/18, o Al Ahli Jeddah, da Arábia Saudita, também em 2017/18, e os turcos do Sivasspor nas duas épocas anteriores.

Feirense: O avançado brasileiro Jorge Teixeira, de 22 anos, chega à Feira oriundo da Oliveirense, onde marcou oito golos em 2020/21. Com 1,90 metros, o ponta de lança conta no currículo com uma passagem pelo Grémio de Porto Alegre. Na formação Sub-20 venceu a Copa Rio Grande do Sul. Com mais este reforço, sobem para oito as caras novas à disposição de Rui Ferreira.

Penafiel: O defesa Lucas Tagliapietra, de 30 anos, chega ao clube da Liga Portugal 2 depois de se ter desvinculado do Portimonense, assinando contrato válido por duas temporadas. Pelo algarvios disputou apenas cinco jogos. Em Portugal, o jogador também representou o Boavista.

Mafra: O médio ofensivo franco-argelino Chano Boukholda, de 25 anos, é reforço do clube para a época 2021/2022. O jogador representou nas duas últimas temporadas no Belenenses SAD, mas atuou principalmente pelos sub-23, tendo jogado apenas três jogos pela equipa principal em 2019/2020.

Estrela da Amadora: O extremo luso-francês Bruno Fernandes, de 20 anos, foi oficializado como reforço dos amadorenses, tendo-se transferido dos franceses do US Lusitanos. O jogador assinou vínculo válido por duas épocas.