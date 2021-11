Spartak de Rui Vitória soma sexto jogo seguido sem ganhar no campeonato

JN/Agências Hoje às 17:05 Facebook

Moscovitas empataram na visita ao reduto do Ufa (1-1) e já não vencem para a liga há quase dois meses

Na ressaca de uma vitória importante diante do Nápoles, a contar com a Liga Europa, o Spartak não conseguiu melhor do que uma igualdade a um golo no terreno do Ufa, na 16.ª jornada da liga russa.

O desfecho até poderia ter sido mais penalizador para os moscovitas, que estiveram a perder até bem perto do fim, tendo chegado ao empate por Sobolev, na conversão de uma grande penalidade, numa altura em que jogavam em inferioridade numérica.

O Spartak de Moscovo é 10.º classificado do campeonato da Rússia, para o qual já não ganha há quase dois meses.